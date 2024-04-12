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        Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:13
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        Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Gazi Emniyet Müdürü Kadir Topaktaş'ı merkez Yenişehir İlçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Topaktaş ve ailesine Türk bayrağı hediye eden Pehlivan, bayramlarını kutladı.

        Pehlivan, sonrasında Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un merkez Toroslar İlçesi Çukurova Mahallesi'nde oturan annesi Fatma Karakoç ve ailesiyle bayramlaştı.

        Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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