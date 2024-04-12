Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da yer aldı.

Topaktaş ve ailesine Türk bayrağı hediye eden Pehlivan, bayramlarını kutladı.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Gazi Emniyet Müdürü Kadir Topaktaş'ı merkez Yenişehir İlçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

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