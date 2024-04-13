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        FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun enleri ödüllerini aldı

        – FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun enleri ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:45
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        FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun enleri ödüllerini aldı
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        – FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun enleri ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Ligin en değerli oyuncusu Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Emma Meesseman oldu.

        Mersin Devlet Opera ve Balesi Salonu'nda gerçekleşen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Hüseyin Beşok, dörtlü finale kalan takımlar ve yöneticileri katıldı.

        Antrenörler, takım kaptanları, seçilmiş medya ve taraftarların oylarıyla belirlenen sezonun kazananları ödülleri törenle sahiplerini buldu.

        Ligin en değerli oyuncu ödülünü Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Emma Meesseman aldı. Yılın savunma oyuncusu ödülünü Fenerbahçe Alagöz Holding’den Yvonne Anderson alırken, yılın genç oyuncusu ise Perfumerias Avenida’dan Sika Kone oldu. Yılın başantrenörü finale yükselen Villeneuve'yi çalıştıran Rachid Meziane oldu. Sezonun en iyi oyunu ödülü ise UNİ Gyor’dan Destiny Slocum’a gitti. Sezonun en iyi beşine, ÇBK Mersin oyuncusu Marina Mabrey, Fenerbahçe Alagöz Holding oyuncuları Kayla McBride ile Emma Meesseman, Zaragoza oyuncusu Leonie Fiebich ve USK Prag oyuncusu Ezi Magbegor seçildi.

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