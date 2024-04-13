FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Meesseman oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Alagöz Holding'den Emma Meesseman seçildi.

Dörtlü Final etabı Mersin'de düzenlenen organizasyon kapsamında, başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylamayla dereceye giren sporcular belirlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da katıldı.

Fenerbahçeli Meesseman'ın MVP ödülünü aldığı programda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci ve ikinci en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takımda, Emma Meesseman ve Kayla McBride (Fenerbahçe), Leonie Fiebich (Casademont Zaragoza), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag) ile Marina Mabrey (ÇBK Mersin) yer aldı.

İkinci takım ise Kennedy Burke ve Janelle Salaun (Villeneuve d'Ascq LM), Valeriane Ayayi (ZVVZ USK Prag), Yvonne Anderson (Fenerbahçe) ile Elizabeth Williams'tan (ÇBK Mersin) oluştu.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle: