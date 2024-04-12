Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi
SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Ariadna Chueca, Paulo Marques, Gvidas GedvilasFENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun, Alperi Onan 3, Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Badiane 7, Collier 12, Laksa ÇBK MERSİN: Kiss 3, Marbey 12, Cornelius, Epoupa 13, Araujo 2, Sinem Ataş, Mavunga 20, Hollingsworth 11, Copper 191'İNCİ PERİYOT: 20-27DEVRE: 42-483'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabının ikinci yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 yenerek finale yükseldi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Ariadna Chueca, Paulo Marques, Gvidas Gedvilas
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun, Alperi Onan 3, Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Badiane 7, Collier 12, Laksa
ÇBK MERSİN: Kiss 3, Marbey 12, Cornelius, Epoupa 13, Araujo 2, Sinem Ataş, Mavunga 20, Hollingsworth 11, Copper 19
1'İNCİ PERİYOT: 20-27
DEVRE: 42-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66
FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabının ikinci yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin’i 89-80 yenerek finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe'de 25 sayı kaydeden Kayla McBride oldu.
Üst üste üçüncü kez final oynayacak olan Fenerbahçe, 14 Nisan’da Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.
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