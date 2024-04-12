Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi

Üst üste üçüncü kez final oynayacak olan Fenerbahçe, 14 Nisan’da Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabının ikinci yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin’i 89-80 yenerek finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe'de 25 sayı kaydeden Kayla McBride oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.