Bakan Uraloğlu: Türkiye, Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu aldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin’de kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye’nin her türlü sorumluluğu aldığını vurgulayarak, "İsmail Heniye ve tüm İsrail saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, programı kapsamında Mersin’in Anamur ilçesinde geldi. Bakan Uraloğlu, burada, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile birlikte Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, İsrail'in bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları nefretle kınadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, 31 Temmuz'da Tahran'da şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle bugünü milli yas ilan etti. Kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye her türlü sorumluluğu almaktadır ve üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır. Bu vesileyle İsmail Heniye ve tüm İsrail saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Filistin'de yaşatılan bu zulmün bir an evvel sona ermesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirecek olan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla, Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolu Projesiyle, genişletilen Mersin Uluslararası Limanıyla, Mersin- Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattıyla, Mersin'in, gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağı tesis ettiklerini ifade ederek, "Açılışını gerçekleştireceğimiz Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi de Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş bir projedir. Toplam uzunluğu 350 metre olan iskelemizi yolcu tekneleri, yatlar, feribotlar ve deniz uçaklarının yanaşmasına uygun şekilde inşa ettik" diye konuştu.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin 12 Aralık 2023 tarihinde işletilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredildiğini anımsatan Uraloğlu, "Devir işleminin ardından 15 Mart 2024 tarihinde Mersin Valiliği tarafından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Denizcilik Turizm Ticaret ve Anonim Şirketi'ne kiralanmıştır. Şirket tarafından gerçekleştirilen ek üstyapı yatırımları sonrası yapılan başvurunun ardından Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda da Anamur Limanı'nı Uluslararası Liman olarak belgelendirdik" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin Mersin- Gazimağusa, Taşucu- Girne, Mersin- Girne, Taşucu- Gazimağusa Ro-Ro hatlarının ardından Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolcu ve araç taşımacılığı yapılmasına imkan sağlayan; en kısa deniz mesafesine sahip 5. kapısı olarak hizmete başladığını vurgulayarak, "Anamur- Girne rotası da 2 saatten daha az bir süreyle ülkemiz ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olmuştur. Bakanlığımıza bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından verilen Hat Uygunluk Yazısı ile de söz konusu iskelemizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'na yolcu seferleri başlamıştır" dedi.

12 Haziran 2024 tarihinden bu yana Piyale Paşa isimli Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi ile düzenlenen 31 gidiş ve 31 dönüş seferlerinde toplamda 6 bin 841 yolcu taşındığını bildiren Uraloğlu, Türkiye’nin KKTC'ye en yakın noktası olan Anamur'da bulunan iskelenin işletmeye alınması ve deniz trafiğine açılmasının, ilçenin ve bölgenin ekonomisine ve turizm faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Mersin'de çok büyük ulaşım altyapı projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısına 119 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"10 Ağustos'ta açılışını gerçekleştireceğimiz Çukurova Uluslararası Havalimanımız başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet ederek; Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacak. Bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizde üretilen tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında havayoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca, bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesine imkan sağlayacaktır. Çukurova Havalimanı ile birlikte Mersin'in gelişimine katkı sağlayacak Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolu projesini de 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 42 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ederek, 2,5 saat süren seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Bölgenin ve ülkenin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin- Adana- Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Projesi devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla mevcutta 361 kilometre olan hat 312 kilometreye düşecek. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya inecek."

Genişletme çalışmaları süren Mersin Limanı'nın yanında Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi ile birlikte Mersin, Mavi Vatan denizler ve denizcilik sektörü için çok daha önemli bir merkeze dönüştüğünü vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP Milletvekili ve Dış Politika danışmanı Namık Tan gibilerin masal olarak nitelemesini ciddiye almadan Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği üzere Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en ufak bir geri adım atmayacağız. Bizler için bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir kum tanesi, bir avuç suyu da aynı anlam ve önemi taşımaktadır."

1 Ağustos’ta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatleri doğrultusunda; ‘Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması’ çalışması gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkeziyle bir sözleşme imzalandığını duyuran Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz denizlerinde daha güvenli ve verimli bir geleceğe doğru attığımız bir adım olan bu sözleşmeyle; Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu-UNESCO tarafından ortaya konulan kurallara göre bir deniz saha planlamasının uygulanmasına ilişkin başlangıç raporu hazırlanması, denizlerimizdeki rüzgar ve güneş enerjisi potansiyellerinin belirlenmesi ve hidrokarbon yatakları ve madenler dahil diğer yer altı kaynaklarına ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve enerji taşıma güzergahlarına ilişkin analizlerin yapılması, mavi ekonomi kapsamında balıkçılık ve diğer su ürünleri faaliyetlerinin mevcut durumuyla, deniz ticareti, liman işletmeciliği ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve potansiyel kazanımları hakkında rapor hazırlanması ve öncelikle Ege ve Akdeniz'in haritalandırılması olmak üzere genel haritalandırmanın tamamlanması gibi çalışmalara başladık" diye konuştu.