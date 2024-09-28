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        Mersin merkezli 9 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonunda 16 tutuklama

        MERSİN merkezli 9 ilde resmi belgede sahtecilik yapıp vergi kaçıran 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:30
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        Mersin merkezli 9 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonunda 16 tutuklama
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        MERSİN merkezli 9 ilde resmi belgede sahtecilik yapıp vergi kaçıran 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yurt dışından ithal edilip Mersin'e getirilen muhtelif cinslerdeki kumaşların gümrük işlemleri sırasında resmi belgede sahtecilik yapılarak yurda sokulduğu, saptandı. Tespit üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aldatıcı ve yanıltıcı işlemler sonucunda 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı vergi ödemeden yurda sokan 22 şüpheliyi belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin, Aksaray, Ankara, Kırşehir, Hakkari, Ağrı, Uşak, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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