MDOB'dan muhteşem açılış

MERSİNDevlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sanat sezonunu açılışını muhteşem bir konser ile gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşen açılış konserine, Vali Yardımcıları Ahmet Gazi Kaya, Murat Çağrı Erdinç, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Kapalı gişe gerçekleşen etkinlikte, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer'in rejisini hazırladığı konserin orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini Anıl Aydın üstlenirken, dans koreografisini Ender Üçdemir yaptı.