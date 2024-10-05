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        Hatayspor - Trabzonspor: 1-1

        STAT:MersinHAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat GüzHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rivas (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:12 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:15
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        Hatayspor - Trabzonspor: 1-1
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rivas (Dk. 64 Fernandes), Rui Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Bamgboye (Dk. 73 Strandberg), Aboubakar

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Mendy, Serdar Saatçı (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (DK. 46 Cham), Bardhi (Dk. 73 Umut Güneş), Visca (Dk. 73 Orsic), Lundstram, Banza, Draguş

        GOLLER: Dk. 14 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 48 Banza (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: 45 Görkem Sağlam, Kamil Ahmet Çörekçi, Bamgboye, Burak Yılmaz (Hatayspor), Lundstram, Serdat Saatçı, Banza, Eren Elmalı, Draguş, Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 8’inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

        15’inci dakika Aboubakar’ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Hatayspor’lu Görkem Sağlam şık vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

        24’üncü dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Hatayspor’da Aboubakar’ın pasına iyi hareketlenen Bamgboye’nin şutunda meşin yuvarlak Uğurcan’ın ellerinde kaldı.

        30’uncu dakikada Visca’nın ortasına iyi yükselen Trabzonsporlu Banza’nın kafa vuruşunda Erce soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

        40’ncı dakikada aldığı pasla kaleci Erce’nin boşalttığı rakip kaleyle karşı karşıya kalan Trabzonsporlu Bardhi’nin şutunda savunma oyuncusu Kilama topu çizgiden çıkardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

        48’inci Bardhi’nin ön direğe kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde Draguş’un çevirdiği topa iyi yükselen Banza’nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        64’üncü dakikada Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağdan ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        72’nci dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Trabzonsporlu Draguş’un vuruşunda kaleci Erce Kardeşler uzanarak topu kornere çeldi.

        90+6’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam’ın ortasında Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak topu kornere çeldi.

        Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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