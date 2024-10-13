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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor - Aliağa Petkimspor: 67-57

        SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur AkyıldızMERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar, ALİAĞA PETKİMSPOR: Vanbeck 7, Wright, Robertsrusse 15, Murat Kunter, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 3, Echenique 2, 1'İNCİ PERİYOT: 14-16DEVRE: 37-283'ÜNCÜ PERİYOT: 53-42Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Mersin Spor sahasında Aliağa Petkimspor'u 67-57 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:20
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        Mersin Spor - Aliağa Petkimspor: 67-57
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        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız

        MERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar,

        ALİAĞA PETKİMSPOR: Vanbeck 7, Wright, Robertsrusse 15, Murat Kunter, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 3, Echenique 2,

        1’İNCİ PERİYOT: 14-16

        DEVRE: 37-28

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-42

        Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Mersin Spor sahasında Aliağa Petkimspor’u 67-57 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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