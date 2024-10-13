Mersin Spor - Aliağa Petkimspor: 67-57
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur AkyıldızMERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar, ALİAĞA PETKİMSPOR: Vanbeck 7, Wright, Robertsrusse 15, Murat Kunter, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 3, Echenique 2, 1'İNCİ PERİYOT: 14-16DEVRE: 37-283'ÜNCÜ PERİYOT: 53-42Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Mersin Spor sahasında Aliağa Petkimspor'u 67-57 yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar,
ALİAĞA PETKİMSPOR: Vanbeck 7, Wright, Robertsrusse 15, Murat Kunter, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 3, Echenique 2,
1’İNCİ PERİYOT: 14-16
DEVRE: 37-28
3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-42
Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Mersin Spor sahasında Aliağa Petkimspor’u 67-57 yendi.
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