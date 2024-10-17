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        Mersin'de orman yangını

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:45
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        Mersin'de orman yangını
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. 

        İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğusandal Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için 30 arazöz ve 10 iş makinesiyle çalışma başlattı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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