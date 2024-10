BSH Türkiye'nin We Power kariyer programının yeni dönem başvuruları başladı

BSH Türkiye, istihdamda cinsiyet eşitliğini destekleyen We Power kariyer programının 2024-2025 dönemi için başvuruları almaya başladı. Başvurular 10 Kasım’a kadar devam edecek.

BSH Türkiye, iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği We Power kariyer programının yeni dönem başvurularını açtı. Mühendislik ve satış alanlarında kadınları güçlendirmeyi hedefleyen programın yeni dönemi için başvurular 10 Kasım’a kadar devam edecek.

WE POWER PROGRAMI, KADIN ÖĞRENCİLERE YETKİNLİKLERİNE UYGUN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ SUNUYOR

19 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

Dört yıldır devam eden We Power programına şu ana kadar 19 binin üzerinde kadın öğrenci başvururken 140 proje öğrencisi, BSH Türkiye bünyesinde deneyim kazandı.

BSH Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Coşkun, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“BSH Türkiye olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin merkezine alıyoruz. We Power programı ile mühendislik, satış ve lojistik gibi kritik alanlarda kadınların iş dünyasında sağlam adımlar atmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için eşit fırsatlar sunmanın, sadece şirketimize değil, tüm topluma sağladığı katma değerin farkındayız. Geleceğin iş gücünde cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına attığımız her adımın, daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmasını umuyor, bu bağlamda, We Power programı ile genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.”