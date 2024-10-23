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        Otomobile konan karga, kaputtaki anahtarı aldı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir karga, atölyede tamir edilen otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla alıp uçarak 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:15
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        Otomobile konan karga, kaputtaki anahtarı aldı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir karga, atölyede tamir edilen otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla alıp uçarak 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına bıraktı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, atölye çalışanları, karganın peşinden koşup, çatıdan anahtarı aldı.

        Olay, dün, Erdemli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi Yusuf Sezgen (41) ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu. Otomobilin tavanında gezinen kargo, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu. Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu. Kargayı takip edip, okulun çatısına çıkan çalışanlar, anahtarı aldı. Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

        Öte yandan karganın anahtarı aldığı, çalışanların peşinden koştuğu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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