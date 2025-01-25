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        Dervişoğlu: Emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık (2)

        ERDEMLİ'DEVATANDAŞLARLA BULUŞTUİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdemli ilçesindeki Tırtar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:55
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        Dervişoğlu: Emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık (2)
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        ERDEMLİ'DEVATANDAŞLARLA BULUŞTU

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdemli ilçesindeki Tırtar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri, özellikle bölgenin en büyük sorunlarından biri olan otoyol bağlantı yolu ile limon fiyatlarındaki düşüşle ilgili şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra konuşan Dervişoğlu, "Limon üretimi, Erdemli ve ülkemiz için çok önemli bir değer. Üretim, bir ülkenin geleceği için en büyük güçtür. Limon üreticiliği ve yetiştiriciliği bir yaşam biçimidir. Bu değeri yok etmemek gerekiyor. Bugün sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözüm için Meclis'e taşımak üzere buradayız. Limon üreticisini hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağız. Sizler bizlerin baş tacısınız. İnşallah sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız. Otoyol bağlantı yolu konusunda da gerekli mercilere taleplerinizi ileteceğiz. Buraya sizler için geldik. Partili-partisiz ayrımı yapmadan vatandaşlarımızla buluştuk. Sorunlarınızı çözmek için çalışacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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