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        Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada

        MERSİN'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) öldüğü, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:05
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        Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada
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        MERSİN'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) öldüğü, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü olarak çalışan Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirirdi. Ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Coşkun Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dün hakim karşısına çıkan Topkara, "Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

        Öte yandan kaza, yayalara yol veren belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde ele tutuşup karşıya geçmeye çalışan öğrencilere kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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