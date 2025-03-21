Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücü ağır cezada yargılanacak

MERSİN'deotomobili ile

çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ölümüne neden olup, asliye ceza mahkemesinde yargılanan sürücü İbrahim Halil Çabalar'ın (27) ağır cezada mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat'ta akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri, diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

'O ANDA FREN YAPMADIM'

Davanın ilk duruşması, Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Çabalar, Laçin'in babası Mahmut Akyol ve annesi Övül Akyol, sanık yakınları ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Çabalar, "Olay günü sol şeritte seyir halinde gidiyordum. Birden bir yaya önüme çıktı ve çıkar çıkmaz çarptım. O anda fren yapmadım. Yaya kaputa çıktıktan sonra fren yaptım" dedi.