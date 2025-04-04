Akkuyu NGS'nin 3'üncü Güç Ünitesi'nin türbin binasına ekipman teslim edildi

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü Güç Ünitesi'nin makine dairesinde ilk büyük boyutlu ekipman bina içine taşındı. Türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bir bileşeni olan Besleme Suyu Depolama Tankı, öncelikle otomatik tekerlekli platform ile türbin binasına getirildi. Uzmanlar daha sonra tankı 1300 ton kaldırma kapasitesine sahip kendinden hareketli paletli vinç ile türbinin bakım seviyesine taşıdı.

259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı bir kap olan Besleme Suyu Depolama Tankı, büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde taşındı. Ekipmanın projede öngörülen desteklere yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Akkuyu NGS'nin 3'üncü Güç Ünitesi'ne ait türbin tesisinin ana ekipmanlarının montajına yönelik olarak makine dairesini kademeli şekilde hazırlıyoruz. Bina zemininden 18,2 metre yükseklikte yer alan ana teknolojik kot, ağır ekipmanların yükünü taşıyabilecek duruma getirildi. Bu nedenle, Besleme Suyu Depolama Tankı, Doğu Kargo Terminali'nde yapılan boşaltmanın ve gerekli gümrük işlemlerinin ardından doğrudan türbin binasına taşındı. Özel destek yapıların montajının ardından, uzman ekip tankı nihai konumuna yerleştirerek tank gövdesinin iki parçasını kaynakla birleştirecek. Aynı anda makine dairesinin duvarlarının betonlama çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Besleme Suyu Depolama Tankı, nükleer güç santrallerinin devreye alma ve işletme aşamalarında santralin besleme pompaları için gerekli su rezervinin depolanmasını sağlıyor. Tank ayrıca makine dairesindeki diğer ekipmanlardan buhar ayırıcı, aşırı ısıtıcılar ve yüksek basınçlı ısıtıcılar yoluyla tahliye edilen suyu da depoluyor.

En az 60 yıllık bir ömre sahip olan ekipman, VVER-1200 reaktörlü güç ünitesinin tüm operasyonel yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde tasarlandı. Ekipman, Rosatom'un makine mühendisliği birimi bünyesinde faaliyet gösteren ZiO-Podolsk imalat tesisinde üretildi.