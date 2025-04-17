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        Tarsus'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 23:42 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:45
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        Tarsus'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Tarsus'ta otoyol batı gişeleri ile D-400 karayolu arası bağlantı yolu üzeri Altaylılar Mahallesinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki otomobil batı gişeleri istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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