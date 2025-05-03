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        Hatayspor-Başakşehir: 2-4

        HAKEMLER:Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal GölenHATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi ( Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:30
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        Hatayspor-Başakşehir: 2-4
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        HAKEMLER:Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

        HATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi ( Dk. 76 Kerim Alıcı ), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90+2 Baran Sarkan), Abdulkadir Parmak, Massanga, Bilal Boutobba, Görkem Sağlam ( Dk. 87 Deniz Aksoy), Bamgboye ( Dk. 76 Recep Burak Yılmaz ), Strandberg

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir ( Dk. 76 Umut Güneş ), Deniz Türüç ( Dk. 61 İvan Brnic), Miguel Crespo, Olivier Kemen ( Dk. 76 Jojo Vitor Brandao Figueiredo) Yusuf Sarı (Dk. 88 Ebosele), Piatek (Dk. 87 Philippe Keny

        GOLLER: Strandberg, Boutobba (Hatayspor) - Piatek, Yusuf, Brnic, Figueiredo (Başakşehir)

        SARI KART: Bamgboye, Massanga, Kilama, Burak Yılmaz (Hatayspor) - Operi (Başakşehir)

        SÜPER Lig'in 34’üncü haftasında Mersin’de Atakaş Hatayspor, Başakşehir ile karşılaştı.

        Maçın 4’üncü dakikasında, savunmanın hatasında ceza alanında alan Görkem’in attığı pası karşılayan Strandberg, topu ağlarla buluşturarak takımı 1-0 öne geçirdi.

        9’uncu dakikada, Crespo, sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topu alan Piatek, topu ağlarla buluşturarak takımına beraberliği getirdi: 1-1.

        11’inci dakikada, Hatayspor’un sol kanattan gelişen atağında Cemali çaprazdan içeriye sol ayağıyla köşeye vurmasına rağmen kalesi Muhammed kornere çıkardı.

        14’üncü dakikada, konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf, ceza alanına girmeden vuruşunu yaparken, savunmadan seken top dışarı çıktı.

        24’üncü dakikada ceza alanının dışından topu alan Yusuf, uzak mesafeden kale attığı şutu, üstten dışarıya çıktı.

        25’inci dakikada Bambgoye ile yaşanan ikili mücadele Ömer Ali’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

        30'ncu dakikada, Crespo topla birlikte ceza sahasına sokularak yaptığı asistini ile Yusuf buluşturdu. Yusuf da aldığı topu ev sahibi takımının fileleri ile buluşturarak takımı 2-1 öne geçirdi.

        44’üncü dakikada, Yusuf’un pasından ceza alanı içinde topla buluşan Kemen’in, Kamil Ahmet tarafından düşürülmesi sonucu Başakşehir penaltı kazandı.

        45+1’de Başakşehir’den Piatek’in kullandığı penaltı, kaleci Bekaj, tarafından çıkarıldı. Maçın ilk yarısı Başakşehir’in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

        İkinci yarıda, 48’nci dakikada; Massanga’nın orta sahadan ceza alanına attığı topu alan Boutobba’nın vuruşu kaleciyi geçemedi.

        56’ncı dakikada, Başakşehir sahasında, sağ kanattaki Kamil Ahmet’den topu alan Boutobba, sert vurduğu topu file ile buluşturarak takımına beraberliği getirdi: 2-2

        61’inci dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç oyundan çıkarak yerine İvan Brnic dahil oldu.

        68’inci dakikada, Başakşehir’in ev sahibi takımın sahasında etkinliğini artması ile Yusuf’un pasını alan Crespo sert vurduğu top kaleci Bejak’ı geçmesine rağmen Piatek’in dokunmaya çalışması sonuç vermeyerek meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

        73’ncü dakikada, kale önünde gelen hava topuna yükselen Piatek topu ağlara gönderirken, hakem kaleciye faul yapıldığını gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

        82’nci dakikada, ceza sahası dışında topu karşılayan Umut’un attığı pası alan Brnic’in sert vurduğu top Burak Yılmaz’a da çarparak ağlara buluştu. 3-2.

        90+1’nci dakikada, Fugueireido penaltından attığı topu filelerle buluşturdu: 2-4.

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