Hatayspor-Başakşehir: 2-4

68’inci dakikada, Başakşehir’in ev sahibi takımın sahasında etkinliğini artması ile Yusuf’un pasını alan Crespo sert vurduğu top kaleci Bejak’ı geçmesine rağmen Piatek’in dokunmaya çalışması sonuç vermeyerek meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

61’inci dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç oyundan çıkarak yerine İvan Brnic dahil oldu.

45+1’de Başakşehir’den Piatek’in kullandığı penaltı, kaleci Bekaj, tarafından çıkarıldı. Maçın ilk yarısı Başakşehir’in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

30'ncu dakikada, Crespo topla birlikte ceza sahasına sokularak yaptığı asistini ile Yusuf buluşturdu. Yusuf da aldığı topu ev sahibi takımının fileleri ile buluşturarak takımı 2-1 öne geçirdi.

25’inci dakikada Bambgoye ile yaşanan ikili mücadele Ömer Ali’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

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