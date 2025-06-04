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        Akkuyu NGS projesine deşarj suyunu otomatik izleme sistemi eklenecek

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) türbin yoğunlaştırıcılarının soğutulmasının ardından Akdeniz'e deşarj edilecek suyu otomatik olarak kontrol edecek bir sistemle donatılması kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:15
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        Akkuyu NGS projesine deşarj suyunu otomatik izleme sistemi eklenecek
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) türbin yoğunlaştırıcılarının soğutulmasının ardından Akdeniz'e deşarj edilecek suyu otomatik olarak kontrol edecek bir sistemle donatılması kararlaştırıldı. Bu sayede Türkiye'nin mevzuatında değişen gereksinimler de dikkate alınarak projenin daha da çevre dostu hale getirilmesi hedefleniyor.

        Projeye eklenecek olan sistem ile deşarj suyunun temizliği ve akış hızı, askıda katı madde, çözünmüş oksijen, pH değerleri, kimyasal oksijen ihtiyacı, sıcaklık, iletkenlik ve diğer temel göstergelerin uzaktan takip edilebileceği aktarıldı. Sistemin, Akkuyu NGS sahasında santralin tüm yaşam döngüsü boyunca faaliyet göstereceği bildirildi.

        Akkuyu NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili şunları söyledi:

        “Akkuyu NGS projesi, yüksek çevre standartları ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak hayata geçiriliyor. NGS inşaat sahasında ve bölgesinde toprak, hava, bitki örtüsü, hayvanlar ve elbette deniz suyu dahil tüm çevre parametreleri sistematik olarak izleniyor. Bizim için bu sadece yasalara uyma sorumluluğu değil, projenin felsefesinin bir parçası. Santralin tüm çalışanları aileleriyle bu bölgede yaşayacak, her biri doğal çevrenin durumu için kişisel sorumluluğunun bilincinde. Dünya Çevre Günü arifesinde, Akkuyu NGS projesinin tüm uygulama aşamalarında santral bölgesindeki deniz çevresinin ekolojik dengesinin korunacağını vurgulamak bizim için özellikle önemli.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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