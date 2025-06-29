Mersin'de orman yangını

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi’ndeki ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler, müdahale ediyor. Bölgede arazöz ve tankerlerle sürdürülen çalışmalarda, yangının yerleşim yerlerine tesir etmeden söndürülmesi için zamanla yarışılıyor.

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