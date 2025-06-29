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        Mersin'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDMersin'in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:50 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:50
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        Mersin'de orman yangını (2)
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        Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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