Mersin'de sahilde görülen balık ölümlerine inceleme

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kazanlı sahiline gelen vatandaşlar, ölü balıklarla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kefal cinsi balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için numune aldı. Balık ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesi sahilinde balık ölümleri görüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

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