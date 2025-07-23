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        Mersin'de sıcak hava ve yüksek nem bunaltıyor

        MERSİN'de hissedilen hava sıcaklığı 41 derece, nem oranı ise yüzde 65 ölçülürken, sokaklar ve sahiller boş kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:20
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        Mersin'de sıcak hava ve yüksek nem bunaltıyor
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        MERSİN’de hissedilen hava sıcaklığı 41 derece, nem oranı ise yüzde 65 ölçülürken, sokaklar ve sahiller boş kaldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ‘aşırı sıcak’ uyarısı verilen kentte hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceyi görürken, nem oranı ise yüzde 65 olarak ölçüldü. Uzmanların uyarısı üzerine yoğunlukla kullanılan cadde, bulvar ve sokaklarda sakinlik oluştu. Sahil bölgelerinde de tatilciler denize girmek için öğleden sonrayı tercih etmeye başladı.

        Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde de öğle saatlerinde sakinlik hakim oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat, artan sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak; özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin alması gereken önlemleri paylaştı. Doktor Çat, bol sıvı tüketimi, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerden kaçınma, uygun kıyafet seçimi ve güneş kremi kullanmanın önemine vurgu yaparak, Mersinlilere uyarılarda bulundu. Acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren doktor Çat, "Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, aşırı susama hissi, çarpıntı gibi şikayetler varsa, öncelikle su içilmesini öneriyoruz. Su içmeye rağmen şikayetler devam ediyorsa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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