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        Mersin'de anne-kız cinayetine 2 tutuklama

        MERSİN'de 5 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar'ı öldürüp kaçan Ömer Can Çınar (22) ile ona yardım eden A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:07
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        Mersin'de anne-kız cinayetine 2 tutuklama
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        MERSİN’de 5 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar’ı öldürüp kaçan Ömer Can Çınar (22) ile ona yardım eden A.K., tutuklandı.

        Olay, 26 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, bilinmeyen nedenle yengesi Türkan Söylemez ve onun kızı Aygül Çınar’ı silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralı Aygül Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne-kızın cenazeleri, otopsileri sonrası toprağa verildi.

        KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

        Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar'ın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Çınar ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli, cinayeti işlediğini doğruladı ancak resmi ifadesinde susma hakkını kullandı. Şüphelinin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklandı, S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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