Mersin'de bir çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, şüpheli N.U. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda dün saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.