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        Mersin'de bir çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, pasajda bir çocuğun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:22 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:22
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        Mersin'de bir çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, pasajda bir çocuğun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan N.U'nun (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda dün saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, şüpheli N.U. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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