Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Söz konusu adresteki aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 obje, 1 tarih taş, 2 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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