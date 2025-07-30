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        Yüksekten düşen Eyüp'ün ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla tutuklandı

        MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in (12) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Necmetti U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:33
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        Yüksekten düşen Eyüp'ün ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla tutuklandı
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        MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in (12) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Necmetti U. (24), ihmali olduğu iddiasıyla tutuklandı.

        Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

        Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin U.'nun şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Necmettin U., çıkarıldığı mahkemece olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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