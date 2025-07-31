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        Mersin'de denizi kirleten 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza kesildi

        Mersin'de, yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:14
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        Mersin'de denizi kirleten 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza kesildi
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        Mersin'de, yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2019'dan bu yana havadan, karadan ve denizden, su altı dronu ile denetim gerçekleştiriyor.

        Üç ay önce hizmete giren Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nin (EGDS) 25 farklı lokasyonda kurulu kameralarının da katkı sunduğu denetimlerde, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit eden gemi kaynaklı atıklar için kapsamlı çalışma yürütülüyor.

        Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, söz konusu süreçte denizi kirlettiği tespit edilen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı.​​​​​​​

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, EGDS sayesinde 53 kilometrelik kıyı şeridinin anlık takip edildiğini belirterek, "Bu cezaların 70 milyon liralık kısmını, Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni devreye aldığımız günden bu yana uyguladık. Bu sistem sayesinde ekiplerimizin olmadığı alanlarda bile denetimlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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