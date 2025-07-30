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        Manevra yapan kamyonet ile TIR'ın arasında sıkışan işçi öldü

        MERSİN'in Silifke ilçesindeki bir depoda yük taşırken geri manevra yapan kamyonet ile TIR'ın arasında sıkışan işçi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:00 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:05
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        Manevra yapan kamyonet ile TIR'ın arasında sıkışan işçi öldü
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        MERSİN’in Silifke ilçesindeki bir depoda yük taşırken geri manevra yapan kamyonet ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi’ndeki bir depoda meydana geldi. TIR’dan kamyonete yük taşıyan yabancı uyruklu kişi, işini bitirdikten sonra araçtan indi. İşçi iki aracın arasında beklediği sırada ismi öğrenilemeyen sürücünün geri manevra yaptığı kamyonet ile TIR’ın arasına sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçinin cansız bedeni Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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