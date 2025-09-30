Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        İş yerine ateş açan patenli saldırgan yakalanıp, tutuklandı

        MERSİN'de, iş yerine tabancayla ateş açıp patenle kayarak kaçan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:00
        İş yerine ateş açan patenli saldırgan yakalanıp, tutuklandı
        MERSİN'de, iş yerine tabancayla ateş açıp patenle kayarak kaçan M.N. yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., tutuklandı.

        Olay, 28 Eylül'de, saat 04.30 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için siyah kıyafet giyip maske takan şüpheli, 1812'nci Sokak'taki iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti. Şüpheli daha sonra patenle kayarak bölgeden uzaklaştı. Olayda ölü ve yaralı olmazken, polis şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, şüphelinin M.N. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen M.N., operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

