Mersin'de 8 kilo 690 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'de 8 kilo 690 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin'de 8 kilo 690 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bahçelere Hint keneviri ektikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 8 kilo 690 gram esrar, 234 kök Hint keneviri ve 100 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.