        Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:21
        Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar (26), elektrik akımına kapılması nedeniyle yere düştü.

        Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde Burak H. idaresindeki 33 AUU 204 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sulama kanalına devrildi, motosiklet ise bahçeye yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Günar, Yıldırım ve Burak H, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

