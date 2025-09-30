Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Kültür Sanat Evleri" kurs başvuruları başladı

        Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki 10 Kültür ve Sanat Evi'nde yeni dönem kurs kayıtlarının başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:40 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:40
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Kültür Sanat Evleri" kurs başvuruları başladı
        Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki 10 Kültür ve Sanat Evi'nde yeni dönem kurs kayıtlarının başladığını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesindeki kurslara geçen dönem yoğun ilgi gösterildi.

        Yıl içerisinde 1054 kadın ve çocuğa kurs imkanı sağlanan birimlerde, yeni dönem kayıtları başladı.

        Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, Huzurkent, Adanalıoğlu, Kazanlı, Karaduvar, Güneş, Bekirde, Yeşilçimen, Çilek, Çay ve Turgutreis mahallelerinde faaliyet gösteren Kültür ve Sanat Evi'ne giderek ya da "0324 502 0972" numaralı telefonu arayarak başvuru yapabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, mahallelerde açılan kursların kadınların ve çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

