Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Duru, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, altyapı eksiklerinin giderilmesi ve öncelikli ihtiyaçların karşılanması konularında ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulundu.

Kurum müdürleri ve muhtarların eşlik ettiği Duru, talep ve önerileri dinledi.

Duru, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

