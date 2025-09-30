Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Duru, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurum müdürleri ve muhtarların eşlik ettiği Duru, talep ve önerileri dinledi.
Duru, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, altyapı eksiklerinin giderilmesi ve öncelikli ihtiyaçların karşılanması konularında ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulundu.
Programının devamında Duru, okullardaki öğrencilerle sohbet etti.
