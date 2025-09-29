Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Valisi Toros, yarım asırlık bakkal esnafına plaket verdi

        Mersin Valisi Atilla Toros, Ahilik Haftası kapsamında 50 yıldır bakkal işleten esnafa plaket takdim etti.

        Giriş: 29.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:57
        Mersin Valisi Toros, yarım asırlık bakkal esnafına plaket verdi
        Mersin Valisi Atilla Toros, Ahilik Haftası kapsamında 50 yıldır bakkal işleten esnafa plaket takdim etti.

        Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, beraberindeki eşi Dudu İrem Toros ile Erdemli ilçesi Harfilli Mahallesi'nde "Garip Dede" olarak bilinen 90 yaşındaki Mehmet Suna'yı iş yerinde ziyaret etti.

        Yarım asırlık bakkalın sahibiyle sohbet eden Toros, Ahilik geleneğine olan bağlılığından dolayı Suna'ya plaket verdi.

        Toros, yıllar boyunca sürdürdüğü dürüst ticaret anlayışı, toplumsal dayanışmaya sunduğu katkı ve çevresine örnek olması sebebiyle bakkal esnafına teşekkür etti.​​​​​​​

