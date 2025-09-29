Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Elektrik çarptı, hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde çeviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Yusuf Günar (26), nişanlısı tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:24 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:30
        Elektrik çarptı, hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
        MERSİN'in Erdemli ilçesinde çeviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Yusuf Günar (26), nişanlısı tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alata Mahallesi’de meydana geldi. Dağlı Mahallesi’nde Ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Günar’ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İkbal Yıldırım, özel aracıyla yola çıktı. Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, elektrik çarpması ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

