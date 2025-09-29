Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Evinin damında düğünü izleyen kişinin ölümüne neden olan maganda tutuklandı

        MERSİN'de evinin damında sokak düğününü izlerken tabanca ile açılan ateşte vurulan Yakup Sarıca'nın (20) ölümüne ilişkin F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:00
        Evinin damında düğünü izleyen kişinin ölümüne neden olan maganda tutuklandı
        MERSİN'de evinin damında sokak düğününü izlerken tabanca ile açılan ateşte vurulan Yakup Sarıca'nın (20) ölümüne ilişkin F.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.S. tutuklandı.

        Olay, 27 Eylül'de Akdeniz ilçesi Şevketsümer Mahallesi 5977 Sokak’ta meydana geldi. Sokak düğününü evinin damından izleyen Yakup Sarıca, havaya açılan ateş sırasında bir kişinin tabancasından çıkan mermilerle göğüs ve sırtından vuruldu. Yaralanan Sarıca, yakınları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Sarıca yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Sarıca, Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olayın ardından Yakup Sarıca'nın yakını olduğu öğrenilen F.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

