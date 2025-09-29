Habertürk
        Erdemli ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Erdemli ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:50 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:08
        Erdemli ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Camide düzenlenen programda Sakal-ı Şerif, dua ve salavat eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua okudu.

