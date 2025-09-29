Erdemli ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Camide düzenlenen programda Sakal-ı Şerif, dua ve salavat eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua okudu.
