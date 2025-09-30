Habertürk
Habertürk
        Mersin'de 10 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de 10 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:45 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:45
        Mersin'de 10 firari hükümlü yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı, Gülnar, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde "huzur ve güven uygulamaları" yapıldı.

        Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

