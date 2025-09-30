Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Akıma kapıldıktan sonra hastaneye götürülürken trafik kazasında ölen Yusuf toprağa verildi

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan ve nişanlısı tarafından otomobille hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Günar (26) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:08 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:15
        MERSİN'in Erdemli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan ve nişanlısı tarafından otomobille hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Günar (26) toprağa verildi.

        Dağlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü. İkbal Yıldırım (25), yaralanan nişanlısı Günar’ı hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan Burak H.’nin kullandığı motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve Burak H. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Günar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, akıma kapılma ve kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Yusuf Günar’ın cenazesi, otopsisi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kösbucağı Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Günar'ın nişanlısı İkbal Yıldırım ile motosiklet sürücüsü Burak H.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

