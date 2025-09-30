Mersin'de düşen asansördeki kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.
Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (27) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı.
Daha sonra asansörün zemin düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Asansörün üst katlardan kabine düşen beton blokların etkisiyle zemine çakıldığı iddia edildi.
