3. Karaduvar Balık Festivali 24-25 Eylül'de düzenlenecek

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesince organize edilen 3. Karaduvar Balık Festivali, 24-25 Eylül'de yapılacak.

Belediyenin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'nde düzenlenecek festivalde katılımcılara balık ikram edilecek.

Konserler, ödüllü yarışmalar ve gösterilerin yapılacağı etkinlikte, çocuklara özel etkinlik alanları da oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her yaş grubundan vatandaşı festivale davet etti.

Bu yıl üçüncüsü organize edilen Karaduvar Balık Festivali, 2 gün sürecek.

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