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Mersin'de öğrenciler hasat ettikleri zeytinlerle okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak

AA

Mersin'de öğrenciler hasat ettikleri zeytinlerle okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, kullanılmayan bir okulun 2 dönümlük bahçesindeki zeytinleri hasat eden öğrenciler, bu ürünleri satarak okullarının ihtiyacını karşılayacak.

İlçede öğrencilerin tarımla iç içe olmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Tarım Üretim ve Fen Okulu Projesi" kapsamında atıl durumdaki Gülümpaşalı İlkokulu bahçesindeki zeytin ağaçlarının bakımı yapıldı.

Proje kapsamında Seyfettin Tatoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri de bu okuldaki ağaçlardan zeytinleri hasat etmeye başladı.

Salamura yapılıp Silifke Öğretmenevine satılacak zeytinlerden elde edilecek gelirle öğrenciler, okullarının bakım, onarım ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, AA muhabirine, öğrencilerin özveriyle zeytinleri topladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz hem zeytinin toplamasını ve kırmasını hem de onun nasıl salamura şeklinde olacağını öğreniyorlar. İnşallah kendi okullarının ihtiyaçlarını bunlarla karşılayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığımızın önerisiyle yapılan bu uygulamanın çok güzel ve yerinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Tarım Üretim ve Fen Okulu Kurucu Müdürü Fulya Arslan da hasadı yapılan zeytinlerin satışından elde edilecek gelirle okulun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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