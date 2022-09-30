"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Mersin'de 19 zanlı gözaltına alındı

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MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen şüphelilerden 19'u Mersin'de yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında kentteki 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 183 fişek, 210 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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