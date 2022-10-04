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Mersin'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü kutlandı

AA

Mersin'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü kutlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ve Anamur ilçelerinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tarsus Belediyesince düzenlenen programda, eğitmenlerin eşlik ettiği çocuklar Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

Köpek ve kedilerle oyun oynayan çocuklar, hayvanlara mama dağıttı.

Merkezde görevli veterinerler da çocuklara canlılar hakkında bilgi verdi.

Anamur ilçesinde de Şükrü Köymen İlkokulu öğrencileri, hayvan kostümleriyle gösteri sundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gösteriye katılan ailelere ve öğrencilere Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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