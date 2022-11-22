Silifke'de çocuklar babalarıyla kamp yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde baba ve oğulları için kamp düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akkum Gençlik Kampı'nda bir araya gelen baba ve oğulları sabah sporu, sokak oyunları gibi etkinliklere katıldı.

Kampta katılımcılara geleneksel okçuluk, balık tutma becerisi, el sanatları ve kişisel gelişim eğitimleri verildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kamp ziyaretinde, baba ve oğullarını kampta bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aileyle vakit geçirmenin önemine değinen Altunok, ilerleyen süreçte anne-kız ve dede-torun kampı hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.