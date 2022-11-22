Silifke'de çocuklar babalarıyla kamp yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde baba ve oğulları için kamp düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akkum Gençlik Kampı'nda bir araya gelen baba ve oğulları sabah sporu, sokak oyunları gibi etkinliklere katıldı.
Kampta katılımcılara geleneksel okçuluk, balık tutma becerisi, el sanatları ve kişisel gelişim eğitimleri verildi.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kamp ziyaretinde, baba ve oğullarını kampta bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aileyle vakit geçirmenin önemine değinen Altunok, ilerleyen süreçte anne-kız ve dede-torun kampı hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti.