GÜNCELLEME - Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, sahte parayla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 16 şüpheliden 9'u şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde alışveriş yaparak piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdükleri belirlendi.

Çalışmalarda, zanlıların sahte paranın anlaşılmaması için genellikle iş yerlerinin yoğun çalışma saatlerine denk gelen zamanlarda alışveriş yaptıkları, düşük bedelli ürün alarak 100'lük ve 200'lük sahte banknotla ödemede bulundukları tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 16 dolandırıcılık zanlısının kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 150 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

- Sahte banknotları klima filtresine gizlemiş

Adreslerdeki aramalarda, çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Bir şüphelinin evindeki incelemelerde de sahte paraların klima filtresine gizlendiği belirlendi. Filtrenin altında 50'lik ve 100'lük sahte Türk lirası ile dolar banknotları bulundu.

Polisin, adresinde bulunamayan 7 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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