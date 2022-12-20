Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adı Mersin'de kütüphanede yaşatılacak

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MERSİN (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında 3 Aralık 2021'de şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adı, Mersin'in Erdemli ilçesinde liseye yaptırılan kütüphaneye verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Anadolu Lisesi'nde yaptırılan kütüphanenin açılışında, şehit Celil Mutlu'nun adının yaşatılması için kütüphane kurduklarını söyledi.

Kütüphaneden faydalanacak öğrenci ve öğretmenlerin şehit Mutlu'yu her zaman anacağını ifade eden Pehlivan, "Bugünün ve yarının nesilleri, dünden bugüne, vatanın birliği, beraberliği, şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanımızın susmaması için mücadele edip canını feda eden bütün şehitlerimizi saygıyla yad edecek." dedi.

Şehidin annesi Emine Mutlu da törene şehit babasıyla aynı adı taşıyan, oğlunun görmediği 7 aylık torunuyla katıldı.

Torunu Celil'in de asker olacağını belirten Mutlu, "Bunu da duysunlar. Yavrum, yiğidim babasının kaldığı yerden devam edecek. Babasının intikamını doya doya alacak. Biz görmezsek burada kalanlar görsün inşallah. Aslanlar gibi yetişecek benim torunum. Babasının yüreği var onda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, şehidin hiç görmediği oğlu Celil'i kucağına alarak aile üyeleri ve katılımcılarla kütüphanenin açılışını yaptı.

Kütüphaneyi gezen Pehlivan, 4 bin 500 kitap bulunan kütüphaneye şehit ailesi adına 500 kitap bağışında bulundu. Pehlivan, kitapları okul idarecilerine teslim etti.

Törene şehidin babası Ali, eşi Melike Mutlu ile Erdemli Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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