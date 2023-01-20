Orgeneral Çetin, Mersin'deki kazada yaralanan jandarma personelini ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazada yaralanan jandarma personelini hastanede ziyaret etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Orgeneral Çetin, 17 Ocak'taki kazada yaralanan ve hastanede tedavileri devam eden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Fişne ile Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gül'e ziyarette bulunarak, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Çetin, 26 Eylül 2022'de Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kentteki temasları kapsamında Çetin, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek'e de ziyarette bulundu.

Orgeneral Çetin'e ziyaretlerinde, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Mersin protokol üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.