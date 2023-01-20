Orgeneral Çetin, Mersin'deki kazada yaralanan jandarma personelini ziyaret etti

MERSİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazada yaralanan jandarma personelini hastanede ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre, Orgeneral Çetin, 17 Ocak'taki kazada yaralanan ve hastanede tedavileri devam eden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Fişne ile Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gül'e ziyarette bulunarak, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Çetin, 26 Eylül 2022'de Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kentteki temasları kapsamında Çetin, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek'e de ziyarette bulundu.
Orgeneral Çetin'e ziyaretlerinde, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Mersin protokol üyeleri eşlik etti.