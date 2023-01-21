Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Emre Şimşek, Ali Osman Kanık



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gray 16, Holingsvorth 14, Hayes 23, Boner 8, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz



Emlak Konut: Lavender 13, Bahar Çağlar Ökten 8, Fields 18, Walker 9, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Arı 6, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 3

1. Periyot: 19-21

Devre: 39-36

3. Periyot: 50-49







MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Emlak Konut'u 67-59 yendi.



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